المكتب التنفيذي للاجئين بالضفة الغربية يدين اتفاقية الإطار بين الوكالة و(أونروا)



واحياء لصفقة القرن وهو اعتداء سافر وغير مسبوق على حقوق اللاجئين ومصادرة الدور الذي أسست وأنشأت من اجله الاونروا وفقاً لقرار الجمعية العامة٣٠٢ الذي صدر عام 1949 ، حيث ان هذه الاتفاقية تنتهك القانون الدولي وتتجاوز كل الاتفاقيات التي أبرمت بهذا الخصوص وهكذا تصبح الاونروا اداة من الأدوات الأمريكية والاحتلالية ضد قضيتنا وشعبنا حيث ان المساعدات الأمريكية أصبحت مشروطة لمواجهة العجز المالي التي تمر به الاونروا حيث انها تدعو لوقف مساعدة الاونروا عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني او أي منظمة من فئات العصابات ومن يشارك في عمل ارهابي من وجهة النظر الامريكية الصهيونية ووضع شروط على الموظف في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بتقديم تقارير ربع سنوية والمستفيدين من خدماتها ورفع كشوف للجانب الصهيوني للموافقة على ذلك وكذلك مراقبة المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال ومراقبة كافة مؤسسات الاونروا في كافة مواقعها بالمناطق الخمس وكذلك مراقبة المانحين وغير ذلك من النقاط المجحفة بحق قضيتنا وشعبنا، ولهذا الأسباب قام المكتب التنفيذي بدعوة لاجتماع اللجان الشعبية لدراسة المواقف واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذا الاتفاق الظالم كما تم التشاور والاتصال مع إخوتنا في الاردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة وتم اتخاذ الإجراءات التالية :-



1- توجيه رسالة للقائد العام ورئيس دولتنا العتيدة الرئيس محمود عباس حفظه الله ورعاه ووضعه بكافة التفاصيل حول هذا الاتفاق المشؤوم.



2- توجيه رسالة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنسيق المواقف واتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذا الاتفاق.



3- توجيه رسالة للاونروا تعبر عن موقفنا الرافض لكل ما جاء باتفاقية الإطار.



4- الاجتماع مع دائرة شؤون اللاجئين والعمل بروح الفريق الواحد للقيام بما هو مناسب لصد هذا الاتفاق.



4- توجيه رسالة للإخوة في المجلس الوطني وشرح تفاصيل هذا الاتفاق للقيام بدورهم .



6- توجيه رسالة للإخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري وتنسيق المواقف معهم .



7- الاجتماع بكافة القوى والفعاليات الوطنية الميدانية وترتيب الفعاليات والخطوات القادمة لصد هذا الاتفاق وإلغائه.



8- توجيه رسالة للأخوات في اتحاد المرأة الفلسطينية وتنسيق المواقف معهم .



9- تم تشكيل خلية أزمة من اجل متابعة كافة التفاصيل على ارض الواقع والقيام بما يلزم ويتلاءم ويتناسب بالطرق المشروعة للإطاحة بهذا الاتفاق الظالم لشعبنا ولقضيتنا.



أهلنا الأعزاء سنبقى معكم بتواصل لنضعكم بكافة التفاصيل والإجراءات التي سنقوم باتخاذها للدفاع عن حقوقنا وإبقاء الشاهد الحي على قضيتنا رغم انف الغاصبين وذلك من خلال دعمكم وصمودكم.





رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية في الضفة الغربية، بياناً بشأن اتفاق الولايات المتحدة و(أونروا).وفيما يلي نص البيان:ابناء شعبنا العظيم .. ها هم ابنائكم يسطرون اروع الملاحم البطولية من خلال تحديهم لنيل حريتهم رغم انف الاحتلال ورغم كافة إجراءاته الأمنية والاحتياطية ويستطيعون انتزاع حريتهمبقهر سجانهم، فتحية لأبطالنا في قلاع الأسر ومقاومتهم لكافة الاجراءات التعسفية التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال.اهلنا احبتنا.. ان المؤامرات التي تعصف بوطننا وشعبنا وعلينا التصدي لها من خلال رص صفوفنا والتركيز على وحدتنا الداخلية التي من خلالها نستطيع قلب هذه المؤامرات والتغلب عليها، وان ما قامت به الاونروا من خلال اتفاق الاطار التي تم التوقيع عليه في 14/8/2021 مع وزارة الخارجية الامريكية هذا الاتفاق الذي من خلاله تتحول المساعدة الى ابتزاز سياسي ولزيادة غطرسة الاحتلال وهذا الاتفاق بمثابة اعلان حرب على شعبنا وعلى جوهر قضيتنا الفلسطينية.