دولي

الصحة الإسرائيلية تُسجل 3241 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية تُسجل 3241 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية (3241) إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا والتي جاءت بعد إجراء أكثر من 60 ألف فحص كانت نسبة الفحوصات الإيجابية خلالها (5.44%).  

ويتلقى العلاج (1120) مريض كورونا العلاج في المستشفيات، 673 مريض توصف حالتهم بأنها خطيرة من بينهم 154 مريض يرتبطون بأجهزة تنفس. 

وحسب للمعطيات يواصل مؤشر انتشار العدوى تسجيل انخفاض وبلغ اليوم 0.83، وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أن مؤشر انتشار العدوى انخفض الى ما دون الواحد لأول مرة منذ ثلاثة أشهر وبلغ 0.95. 

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