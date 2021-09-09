تهديدات بخطوات تصعيدية.. الاحتلال يحول السجون لزنازين ويمنع "الكانتينا" والزيارات

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى تتواصل لليوم الثالث على التوالي، من قبل وحدات إدارة السجون القمعية ترافقها قوات ما تسمى "حرس الحدود" في غالبية المعتقلات بالنقل والعزل والاستفزاز والاعتداء بالضرب والتنكيل.ولفتت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن استمرار الوضع ووتيرة القمع بحق المعتقلين سيؤدي لتفجير الأوضاع، وأن الأسرى من كافة الفصائل سيتخذون خطوات تصعيدية وحالة من العصيان والتمرد خلال الأيام المقبلة إن استمر الوضع بهذه الطريقة".وبينت، أن إدارة السجون نقلت أكثر من 400 أسير خلال الثلاث أيام الماضية وتوزيعهم على باقي السجون، كما عمدت الى تحويل السجون الى زنازين إغلاق المغاسل والكانتينا وأوقفت الزيارات في كافة السجون حتى نهاية الشهر الجاري وعزل عشرات المعتقلين.ودعت الهيئة الى أوسع حالة استنفار ومشاركة شعبية ورسمية في كل الفعاليات والأنشطة الميدانية والسياسية والشعبية المساندة للأسرى، مطالبة المؤسسات الحقوقية والدولية بمغادرة مربع الصمت على الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى ووقف مسلسل القمع الدموي بحقهم.