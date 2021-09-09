العسيلي يؤكد على ضرورة اعتماد الدول المانحة للتعريف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي اليوم الخميس على ضرورة اعتماد الدول المانحة للتعريف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً، وتطبيقه على المنشآت المستفيدة من تمويلها، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة حول معايير التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" .و شدد الوزير خلال افتتاحه الورشة التي جرت عبر منصة زووم، بحضور ممثلي مجموعة الدول المانحة، على اهمية هذا التعريف في تنمية المشاريع متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، كونه يعزز من فرص حصول هذه المنشآت على التمويل والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للقطاع الخاص، إضافة الى الخدمات المالية التي يقدمها القطاع المصرفي.واشار الوزير الى حجم التحديات التي تواجهها المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. لافتاً الى أن هذا التعريف يأتي في اطار جهود عملية اصلاح البيئة القانونية والتشريعية الناظمة للاقتصاد، وخلق بيئة محفزة للاستثمار، مؤكداً في الوقت ذاته على اهمية التعاون من اجل تطوير السياسات المحفزة والداعمة لهذا القطاع.هذا وتخلل الورشة عرضا للتعريف الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء ، والمعايير التي تم على اساسها تصنيف هذه المنشآت وتعريفها.