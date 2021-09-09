شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى دولة فلسطين

وزير الزراعة يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، في
مكتبه برام الله، سفير مملكة الدنمارك الجديد لدى دولة فلسطين كيتل كارلسن.

ورحب العطاري بالسفير كارلسن متمنيا له النجاح في مهمته، مقدمًا شكره للدنمارك لدعمها العديد من المشاريع الزراعية الفلسطينية ومنها مشروع map والذي يساهم في دعم صغار المزارعين والخريجين والمستثمرين ، ومشروع خلق فرص العمل الخضراء من خلال تدريب مهندسين وفنيين ومزارعين على الإنتاج الزراعي، وكذلك مشروع تطوير الاسواق المركزية.

وأكد العطاري أهمية استمرار الدعم الدنمركي للقطاع الزراعي الفلسطيني مشيرا الى ان الاحتلال يواصل استهدف المزارعين وممتلكاتهم بشكل يومي.

كما استعرض العطاري استراتيجية وزارة الزراعة وخطتها للتنمية بالعناقيد الزراعية والتي تقوم على أساس توسيع الرقعة الزراعية، زيادة الإنتاج، وإيجاد فرص عمل، والتركيز على الشباب والمرأة، وخلق بيئة تسويقية، وتطوير مصادر المياه، بالتعاون مع المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص العاملة بالقطاع الزراعي.

وأشار العطاري الى أهمية تأسيس الشركة الأردنية- الفلسطينية للتسويق الزراعي في تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية وتسويق المنتجات الفلسطينية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

من جهته أشاد السفير الدنمركي بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدا استمرار دعم بلاده لفلسطين التي تنال الافضلية من بين عشرة دول في دعم الدنمارك للزراعة التي تعتبر أكبر مشغل للقوى العاملة.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح،ومدير العلاقات الدولية والعامة والإعلام د. عز الدين ابو عرقوب.

أخبار ذات صلة

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون

اشتية يبحث مع ممثل كوريا الجنوبية تعزيز التعاون

اندلاع 3 حرائق في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلاع 3 حرائق في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

الصحة بغزّة تُعلن أسماء الفائزين في اليوم الـ14 من حملة &#34;تطعيمك أمانك&#34;

الصحة بغزّة تُعلن أسماء الفائزين في اليوم الـ14 من حملة "تطعيمك أمانك"

مزهر: لن نخذل الأسرى ولن نتركهم وحدهم

مزهر: لن نخذل الأسرى ولن نتركهم وحدهم

بلدية غزة تحذر من المماطلة في عملية إعادة إعمار البنية التحتية

بلدية غزة تحذر من المماطلة في عملية إعادة إعمار البنية التحتية

الاحتلال يحول السجون لزنازين ويمنع &#34;الكانتينا&#34; والزيارات والأسرى يهددون بالتصعيد

الاحتلال يحول السجون لزنازين ويمنع "الكانتينا" والزيارات والأسرى يهددون بالتصعيد

المكتب التنفيذي للاجئين بالضفة الغربية يدين اتفاقية الإطار بين الوكالة و(أونروا)

المكتب التنفيذي للاجئين بالضفة الغربية يدين اتفاقية الإطار بين الوكالة و(أونروا)

تهديدات بخطوات تصعيدية.. الاحتلال يحول السجون لزنازين ويمنع &#34;الكانتينا&#34; والزيارات

تهديدات بخطوات تصعيدية.. الاحتلال يحول السجون لزنازين ويمنع "الكانتينا" والزيارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصحة بغزّة تُعلن أسماء الفائزين في اليوم الـ14 من حملة &#34;تطعيمك أمانك&#34;

الصحة بغزّة تُعلن أسماء الفائزين في اليوم الـ14 من حملة "تطعيمك أمانك"

الاحتلال يحول السجون لزنازين ويمنع &#34;الكانتينا&#34; والزيارات والأسرى يهددون بالتصعيد

الاحتلال يحول السجون لزنازين ويمنع "الكانتينا" والزيارات والأسرى يهددون بالتصعيد

المكتب التنفيذي للاجئين بالضفة الغربية يدين اتفاقية الإطار بين الوكالة و(أونروا)

المكتب التنفيذي للاجئين بالضفة الغربية يدين اتفاقية الإطار بين الوكالة و(أونروا)

العسيلي يؤكد على ضرورة اعتماد الدول المانحة للتعريف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر

العسيلي يؤكد على ضرورة اعتماد الدول المانحة للتعريف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر

وزير الزراعة يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى دولة فلسطين

وزير الزراعة يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى دولة فلسطين

تمديد اعتقال أسير من مثلث الشهداء للمرة الـ14 على التوالي

تمديد اعتقال أسير من مثلث الشهداء للمرة الـ14 على التوالي

تقديم التماس لمنح تصاريح لمحامي الهيئة لزيارة الأسيرين المضربين الفسفوس وقواسمة

تقديم التماس لمنح تصاريح لمحامي الهيئة لزيارة الأسيرين المضربين الفسفوس وقواسمة

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

منوعات

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

عربي

تونس تكشف موعد إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد

تونس تكشف موعد إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد

السيسي يوجه رسالة إلى (الفلاح المصري) في عيده

السيسي يوجه رسالة إلى (الفلاح المصري) في عيده

بعد إغلاق دام نحو ثماني سنوات.. افتتاح السفارة الألمانية في ليبيا

بعد إغلاق دام نحو ثماني سنوات.. افتتاح السفارة الألمانية في ليبيا

اليمن: وقف الأنشطة الرسمية والمناسبات الجماعية لمواجهة (كورونا)

اليمن: وقف الأنشطة الرسمية والمناسبات الجماعية لمواجهة (كورونا)