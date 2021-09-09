وزير الزراعة يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى دولة فلسطين

ورحب العطاري بالسفير كارلسن متمنيا له النجاح في مهمته، مقدمًا شكره للدنمارك لدعمها العديد من المشاريع الزراعية الفلسطينية ومنها مشروع map والذي يساهم في دعم صغار المزارعين والخريجين والمستثمرين ، ومشروع خلق فرص العمل الخضراء من خلال تدريب مهندسين وفنيين ومزارعين على الإنتاج الزراعي، وكذلك مشروع تطوير الاسواق المركزية.



وأكد العطاري أهمية استمرار الدعم الدنمركي للقطاع الزراعي الفلسطيني مشيرا الى ان الاحتلال يواصل استهدف المزارعين وممتلكاتهم بشكل يومي.





كما استعرض العطاري استراتيجية وزارة الزراعة وخطتها للتنمية بالعناقيد الزراعية والتي تقوم على أساس توسيع الرقعة الزراعية، زيادة الإنتاج، وإيجاد فرص عمل، والتركيز على الشباب والمرأة، وخلق بيئة تسويقية، وتطوير مصادر المياه، بالتعاون مع المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص العاملة بالقطاع الزراعي.





وأشار العطاري الى أهمية تأسيس الشركة الأردنية- الفلسطينية للتسويق الزراعي في تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية وتسويق المنتجات الفلسطينية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.



من جهته أشاد السفير الدنمركي بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدا استمرار دعم بلاده لفلسطين التي تنال الافضلية من بين عشرة دول في دعم الدنمارك للزراعة التي تعتبر أكبر مشغل للقوى العاملة.



وحضر اللقاء وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح،ومدير العلاقات الدولية والعامة والإعلام د. عز الدين ابو عرقوب.







رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، فيمكتبه برام الله، سفير مملكة الدنمارك الجديد لدى دولة فلسطين كيتل كارلسن.