اليمن: وقف الأنشطة الرسمية والمناسبات الجماعية لمواجهة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس (كورونا) في اليمن، إيقاف الأنشطة الرسمية الجماعية والفعاليات، ورفع درجة الاستعداد في المرافق الصحية إلى أعلى مستوياتها، مع تفشي الموجة الثالثة من الفيروس، وتصاعد حالات الإصابة في البلاد.وكلّفت اللجنة العليا في اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التجمعات والمناسبات الاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).كما أقرت اللجنة الحكومية عددًا من الإجراءات، بهدف تعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة الموجة الثالثة، بما في ذلك إمكانية فتح مراكز عزل جديدة وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية، وتعزيز آليات التنسيق مع المنظمات الدولية لتوفير الاحتياجات بحسب الأولويات.وأكد عبد الملك أهمية استمرار رفع الجهوزية للقطاع الصحي، وتفعيل عمل لجان الطوارئ في المحافظات، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الإيجابيات في تجربة مواجهة الموجتين السابقتين، وتجاوز السلبيات ومعالجتها، وتكاتف الجهود والوعي المجتمعي، باعتبار ذلك "حائط الصد الأبرز" للتقليل من كارثة الوباء.وكان قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني، قد قال: "إن اليمن دخل ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، مع تزايد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس في مختلف محافظات البلاد".وأعلنت اللجنة العليا، مساء الأربعاء، تسجيل (49 )حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيدـ19"، منها (21) في حضرموت، (11) في البيضاء، (10) في مأرب ، (6) في تعز، وحالة واحدة في شبوة.وأشارت إلى تسجيل سبع وفيات، خمس منها في حضرموت وحالتين في لحج والبيضاء، فيما وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، خلال الموجات الثلاث إلى (8230)، منها (1541) وفاة، فيما تماثلت 5 آلاف و(87) حالة للشفاء.