الرجوب يعلن تعافيه من فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد.وكتب الرجوب عبر حسابه بموقع (فيسبوك): بفضل الله، تعافيت تماماً من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة التحليل اليوم وكانت سالبة وبناءً عليه أعود لممارسة مهامي.ووجه الرجوب وقال: خالص الشكر لكافة الطواقم الطبية على جهودهم ومتابعتهم لحالتي خلال فترة الحجر، كما أشكر جميع الإخوة والأخوات من داخل الوطن وخارجه، الذين عبروا عن مشاعرهم الصادقة هاتفياً أو من خلال شبكات التواصل الإجتماعي راجياً المولى عز وجل أن يرفع البلاء عن شعبنا وعن البشرية جمعاء.