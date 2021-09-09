شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية: 11 حالة وفاة و2483 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 11 حالة وفاة و2483 إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة يوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 236، قلقيلية 92، نابلس 250، جنين 147، سلفيت 59، طوباس 27، ضواحي القدس 17، رام الله والبيرة 101، الخليل 29، بيت لحم 7، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 1512".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 354، قلقيلية 125، نابلس 159، جنين 101، سلفيت 50، طوباس 35، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 72، الخليل 32، بيت لحم 4، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 878".

وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 4 حالات في نابلس، وحالة في قلقيلية".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 70 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة  170 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,185,157 بينهم 488,649 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

الإصابات الجديدة 

الضفة الغربية: 971

قطاع غزة: 1512

حالات التعافي الجديدة

الضفة الغربية: 942

قطاع غزة: 878

حالات الوفاة الجديدة

الضفة الغربية: 5

قطاع غزة: 6

المرضى في العناية المكثفة: 70

المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 8

المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 170

عدد الفحوصات: 11737

إجمالي عدد المواطنين المطعمين

الضفة الغربية: 840,339 النسبة من الفئة المستهدفة 48.1٪

قطاع غزة: 344,818، النسبة من الفئة المستهدفة: 27.3٪.

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