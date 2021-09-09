الصحة الفلسطينية: 11 حالة وفاة و2483 إصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة يوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 236، قلقيلية 92، نابلس 250، جنين 147، سلفيت 59، طوباس 27، ضواحي القدس 17، رام الله والبيرة 101، الخليل 29، بيت لحم 7، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 1512".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 354، قلقيلية 125، نابلس 159، جنين 101، سلفيت 50، طوباس 35، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 72، الخليل 32، بيت لحم 4، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 878".وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 4 حالات في نابلس، وحالة في قلقيلية".ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 70 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 170 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,185,157 بينهم 488,649 تلقوا الجرعتين من اللقاح.الإصابات الجديدةالضفة الغربية: 971قطاع غزة: 1512حالات التعافي الجديدةالضفة الغربية: 942قطاع غزة: 878حالات الوفاة الجديدةالضفة الغربية: 5قطاع غزة: 6المرضى في العناية المكثفة: 70المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 8المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 170عدد الفحوصات: 11737إجمالي عدد المواطنين المطعمينالضفة الغربية: 840,339 النسبة من الفئة المستهدفة 48.1٪قطاع غزة: 344,818، النسبة من الفئة المستهدفة: 27.3٪.