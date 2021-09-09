كازاخستان مستعدة للاتصال بطالبان في سبيل حل المشاكل الإنسانية





وأكد على أهمية دمج فكرة التنمية الاقتصادية والمستدامة مع جميع التدابير والخطط المستقبلية المتعلقة بأفغانستان، متأملاً من طالبان أن تثبت اعتدالها وانفتاحها خلال المفاوضات، وأن تقوم بتشكيل حكومة وطنية موحدة وشاملة وتمثل الجميع.





رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة للدخول في اتصالات عملية مع السلطات الجديدة في أفغانستان، في سبيل حل المشاكل الإنسانية الحادة التي تواجهها.وأضاف الرئيس توكاييف: "تعتقد كازاخستان، أن أفغانستان يجب أن تصبح دولة مستقرة وذات سيادة وموحدة الأراضي، تعيش في سلام مع جيرانها"، وفق ( روسيا اليوم).وبين توكاييف أنه لا يجوز للمجتمع الدولي ترك أفغانستان لوحدها أمام الصعاب، وفي ظل هذه اللحظات المصيرية.