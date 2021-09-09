السعودية: تدمير ثلاث طائرات مفخخة استهدفت خميس مشيط









يشار إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، اتهم أمس الأربعاء، كافة أطراف الصراع في اليمن، بمن فيهم الحكومة المعترف بها دولياً، والتحالف العربي بقيادة السعودية، مسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد التي تشهد حرباً مستمرة منذ نحو سبعة أعوام.

يشار إلى أن فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، اتهم أمس الأربعاء، كافة أطراف الصراع في اليمن، بمن فيهم الحكومة المعترف بها دولياً، والتحالف العربي بقيادة السعودية، مسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد التي تشهد حرباً مستمرة منذ نحو سبعة أعوام.

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها جماعة (أنصار الله) صوب خميس مشيط، جنوبي السعودية.وقال التحالف: "إن تصعيد ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية عدائي وهمجي"، مضيفًا أن "محاولات الميليشيات الحوثية بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).وأكد التحالف "اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".وكانت قيادة قوات التحالف العربي في اليمن أعلنت، قبل ساعات، اعتراض طائرتين مفخختين أطلقتهما (أنصار الله) في مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية.