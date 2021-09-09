شؤون فلسطينية

"الخارجية" تستنفر سفاراتنا وبعثاتنا لحشد تحرك دولي عاجل لوقف العدوان على الأسرى

"الخارجية" تستنفر سفاراتنا وبعثاتنا لحشد تحرك دولي عاجل لوقف العدوان على الأسرى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عممت وزارة الخارجية والمغتربين على سفارات دولة فلسطين حول العالم، بضرورة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ورموز ومؤسسات وفعاليات الجالية في الدول المضيفة، لفضح العدوان الإسرائيلي على الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، بما في ذلك عمليات القمع والتنكيل والاعتداءات الاستفزازية والتنقلات التعسفية والعزل الجماعي والفردي، وتقليص كمية الغذاء والماء التي يقرها القانون الدولي لأسرانا الأبطال، كجزء لا يتجزأ من سياسة العقوبات الجماعية المتواصلة بحق الأسرى وبعقلية انتقامية على خلفية نجاح ستة من الأسرى في نيل حريتهم من سجن جلبوع رغم أنف السجان ومنظومته الأمنية.

وطلبت الخارجية، وفق بيان صدر عنها اليوم الخميس، من جميع سفراء دولة فلسطين ومندوبيها الدائمين لدى الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة والمحاكم الدولية بالعمل الفوري على فضح انتهاكات دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها مصلحة إدارة السجون بحق الأسرى الأبطال، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وحشد أوسع إدانة دولية لانتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى وذويهم، وعن نتائج وتداعيات هذا العدوان الهستيري الانتقامي على ساحة الصراع برمتها، كما طلبت من السفراء حث الدول والمجتمع الدولي والأمم المتحدة على القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذا العدوان على الأسرى فوراً.

من جهته، أفاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة عن تحرك مبكر في هذا الصدد، حيث قام بإرسال رسالة تشرح أبعاد هذا العدوان وطبيعته للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن يلتقي السفير خريشة عبر تقنية الزوم مع مدير عام الصليب الأحمر الدولي روبيرت مارديني لنفس الغرض، وللمطالبة بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال على أسرانا الأبطال.

أخبار ذات صلة

تفاصيل إعلان للمواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا

تفاصيل إعلان للمواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا

تمديد اعتقال أسير من مثلث الشهداء للمرة الـ14 على التوالي

تمديد اعتقال أسير من مثلث الشهداء للمرة الـ14 على التوالي

تقديم التماس لمنح تصاريح لمحامي الهيئة لزيارة الأسيرين المضربين الفسفوس وقواسمة

تقديم التماس لمنح تصاريح لمحامي الهيئة لزيارة الأسيرين المضربين الفسفوس وقواسمة

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الرجوب يعلن تعافيه من فيروس (كورونا)

الرجوب يعلن تعافيه من فيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 11 حالة وفاة و2483 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 11 حالة وفاة و2483 إصابة بفيروس (كورونا)

تيسير خالد: قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره‎

تيسير خالد: قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره‎

إدارة &#34;حوارة&#34; تمعن بانتهاك حقوق الأسرى وموخراً قدمت طعاماً منتهي الصلاحية لهم

إدارة "حوارة" تمعن بانتهاك حقوق الأسرى وموخراً قدمت طعاماً منتهي الصلاحية لهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تمديد اعتقال أسير من مثلث الشهداء للمرة الـ14 على التوالي

تمديد اعتقال أسير من مثلث الشهداء للمرة الـ14 على التوالي

تقديم التماس لمنح تصاريح لمحامي الهيئة لزيارة الأسيرين المضربين الفسفوس وقواسمة

تقديم التماس لمنح تصاريح لمحامي الهيئة لزيارة الأسيرين المضربين الفسفوس وقواسمة

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الرجوب يعلن تعافيه من فيروس (كورونا)

الرجوب يعلن تعافيه من فيروس (كورونا)

تيسير خالد: قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره‎

تيسير خالد: قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره‎

إدارة &#34;حوارة&#34; تمعن بانتهاك حقوق الأسرى وموخراً قدمت طعاماً منتهي الصلاحية لهم

إدارة "حوارة" تمعن بانتهاك حقوق الأسرى وموخراً قدمت طعاماً منتهي الصلاحية لهم

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لطي صفحة الاعتراف بإسرائيل وإحياء قرارات الإجماع الوطني بديلاً

"الديمقراطية" تدعو لطي صفحة الاعتراف بإسرائيل وإحياء قرارات الإجماع الوطني بديلاً

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2020

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2020

منوعات

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

عربي

اليمن: وقف الأنشطة الرسمية والمناسبات الجماعية لمواجهة (كورونا)

اليمن: وقف الأنشطة الرسمية والمناسبات الجماعية لمواجهة (كورونا)

السعودية: تدمير ثلاث طائرات مفخخة استهدفت خميس مشيط

السعودية: تدمير ثلاث طائرات مفخخة استهدفت خميس مشيط

شاهد: السعودية تضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل معدات ميكانيكية

شاهد: السعودية تضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل معدات ميكانيكية

حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر انتخابات المغرب

حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر انتخابات المغرب