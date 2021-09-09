دولي

شاهد: لحظة تحطيم (طالبان) ضريح قائد أفغاني في بنجشير

شاهد: لحظة تحطيم (طالبان) ضريح قائد أفغاني في بنجشير
ضريح القيادي الأفغاني أحمد شاه مسعود في ولاية بنجشير
أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، حجم الدمار الذي لحق بضريح القيادي الأفغاني أحمد شاه مسعود في ولاية بنجشير، بعد إعلان حركة (طالبان) السيطرة عليها.

وتوضح اللقطات أن الضريح (الذي يعد من أبرز المواقع الرمزية في بنجشير) تعرض للتدنيس، ما أسفر عن تحطيم بلاطته وانفصال قطعة كبيرة عنه.


 


ويشار إلى أن عناصر (طالبان) حطموا الضريح بعد سيطرتها على ولاية بنجشير، على الرغم من وعود الحركة بعدم إلحاق أي ضرر به وحمايته. بحسب موقع (سبوتنيك).

وتمكن أحمد شاه مسعود (المعروف بـأسد بنجشير) الذي اغتيل عام 2001 على مدى سنوات، من التصدي لمحاولات القوات السوفيتية ثم "طالبان" الاستيلاء على وادي بنجشير.

الجدير ذكره، أن (طالبان) سيطرت على الضريح الأسبوع الماضي ضمن إطار حملة عسكرية أطلقتها ضد (جبهة المقاومة الوطنية) بقيادة أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، للسيطرة على بنجشير التي كانت آخر ولاية لم تسقط حتى ذلك الحين في قبضة الحركة.

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