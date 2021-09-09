شاهد: لحظة تحطيم (طالبان) ضريح قائد أفغاني في بنجشير

ويشار إلى أن عناصر (طالبان) حطموا الضريح بعد سيطرتها على ولاية بنجشير، على الرغم من وعود الحركة بعدم إلحاق أي ضرر به وحمايته. بحسب موقع (سبوتنيك).وتمكن أحمد شاه مسعود (المعروف بـأسد بنجشير) الذي اغتيل عام 2001 على مدى سنوات، من التصدي لمحاولات القوات السوفيتية ثم "طالبان" الاستيلاء على وادي بنجشير.الجدير ذكره، أن (طالبان) سيطرت على الضريح الأسبوع الماضي ضمن إطار حملة عسكرية أطلقتها ضد (جبهة المقاومة الوطنية) بقيادة أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، للسيطرة على بنجشير التي كانت آخر ولاية لم تسقط حتى ذلك الحين في قبضة الحركة.