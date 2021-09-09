شؤون فلسطينية

"التربية": مدارس الوطن تنتصر للأسرى بوقفات دعم ومناصرة

"التربية": مدارس الوطن تنتصر للأسرى بوقفات دعم ومناصرة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، وقفات دعم وإسناد للأسرى في مدارسها كافة.

ورفع الطلبة خلال فعاليات الإذاعة الصباحية، علم فلسطين وصورا للأسرى ويافطات خُطت فوقها عبارات تطالب بالإفراج العاجل عنهم وفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات والأطفال والطلبة والعاملين في السلك التربوي.

وشارك في الوقفة المركزية، التي نُظمت في مدرسة فيصل الحسيني بمديرية تربية رام الله والبيرة، وكيل الوزارة بصري صالح، وعدد من مسؤولي الوزارة وأسرة المديرية.

وأكد صالح أن هذه الفعاليات تندرج في إطار التأكيد على أن الأسرة التربوية ستبقى وفية لنضالات الأسرى، وانسجاماً مع حالة المناصرة الرسمية والشعبية لهم، خاصة في ظل الممارسات المجحفة بحقهم.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تأتي متزامنةً مع اليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات، الذي يصادف التاسع من أيلول؛ للتأكيد على ضرورة حماية الأطفال والطلبة من اعتداءات الاحتلال واستهدافه لهم، وعرقلة وصولهم إلى مدارسهم وحرمانهم من تلقي تعليمهم في ظل ظروف آمنة ومستقرة.




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