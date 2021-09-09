فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ما تم المساس بالأسرى

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن "الأسرى خير من فينا وتاج على رؤوس الشعب الفلسطيني، وإنها وجماهير شعبنا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تم المساس بأسرانا الأبطال في كافة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي".وحملت "فتح"، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى، واعتبرت أن ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال بحق أسرانا بمثابة جرائم حرب، مؤكدة أن القانون الدولي يحتم ضمان حياة الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى الكفاح الوطني الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير، تماما مثل كافة شعوب العالم.وحذرت سلطات الاحتلال من مغبة المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين الستة الأبطال، الذين مارسوا حقهم المقدس بالحرية، مؤكدة أن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال هو حق مشروع، وأن الاحتلال ذاته هو الباطل بموجب القانون الدولي، وأن كل من يقاوم هذا الاحتلال هو مناضل من أجل الحرية.ودعت "فتح" جماهير شعبنا للتضامن مع أسرانا الذين يواجهون الجلاد الإسرائيلي موحدين، وقالت: إن أقل ما نقدمه لهؤلاء الأسرى الابطال الذين يواجهون بصدورهم العارية تنكيل وبطش قوات الاحتلال هو أن يكون الشعب الفلسطيني موحدا حول قضيتهم، وأن لا نهدر إنجازاتهم، وخاصة عبر بث الإشاعات والتشكيك بعضنا البعض، مذكرة أن رهان دولة الاحتلال الإسرائيلي كان دائما ومنذ نشأة الصراع هو على انقساماتنا وفرقتنا.وأكدت حركة "فتح" أن الأولوية اليوم للنضال الوطني الفلسطيني هو الوقوف والتضامن مع أسرانا الأبطال وأن لا صوت يعلو فوق صوتهم.