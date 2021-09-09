شؤون فلسطينية

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ما تم المساس بالأسرى

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ما تم المساس بالأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن "الأسرى خير من فينا وتاج على رؤوس الشعب الفلسطيني، وإنها وجماهير شعبنا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تم المساس بأسرانا الأبطال في كافة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي".

وحملت "فتح"، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى، واعتبرت أن ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال بحق أسرانا بمثابة جرائم حرب، مؤكدة أن القانون الدولي يحتم ضمان حياة الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى الكفاح الوطني الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير، تماما مثل كافة شعوب العالم.

وحذرت سلطات الاحتلال من مغبة المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين الستة الأبطال، الذين مارسوا حقهم المقدس بالحرية، مؤكدة أن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال هو حق مشروع، وأن الاحتلال ذاته هو الباطل بموجب القانون الدولي، وأن كل من يقاوم هذا الاحتلال هو مناضل من أجل الحرية.

ودعت "فتح" جماهير شعبنا للتضامن مع أسرانا الذين يواجهون الجلاد الإسرائيلي موحدين، وقالت: إن أقل ما نقدمه لهؤلاء الأسرى الابطال الذين يواجهون بصدورهم العارية تنكيل وبطش قوات الاحتلال هو أن يكون الشعب الفلسطيني موحدا حول قضيتهم، وأن لا نهدر إنجازاتهم، وخاصة عبر بث الإشاعات والتشكيك بعضنا البعض، مذكرة أن رهان دولة الاحتلال الإسرائيلي كان دائما ومنذ نشأة الصراع هو على انقساماتنا وفرقتنا.

وأكدت حركة "فتح" أن الأولوية اليوم للنضال الوطني الفلسطيني هو الوقوف والتضامن مع أسرانا الأبطال وأن لا صوت يعلو فوق صوتهم.

أخبار ذات صلة

تفاصيل إعلان للمواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا

تفاصيل إعلان للمواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا

تمديد اعتقال أسير من مثلث الشهداء للمرة الـ14 على التوالي

تمديد اعتقال أسير من مثلث الشهداء للمرة الـ14 على التوالي

تقديم التماس لمنح تصاريح لمحامي الهيئة لزيارة الأسيرين المضربين الفسفوس وقواسمة

تقديم التماس لمنح تصاريح لمحامي الهيئة لزيارة الأسيرين المضربين الفسفوس وقواسمة

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الرجوب يعلن تعافيه من فيروس (كورونا)

الرجوب يعلن تعافيه من فيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 11 حالة وفاة و2483 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الفلسطينية: 11 حالة وفاة و2483 إصابة بفيروس (كورونا)

&#34;الخارجية&#34; تستنفر سفاراتنا وبعثاتنا لحشد تحرك دولي عاجل لوقف العدوان على الأسرى

"الخارجية" تستنفر سفاراتنا وبعثاتنا لحشد تحرك دولي عاجل لوقف العدوان على الأسرى

تيسير خالد: قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره‎

تيسير خالد: قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره‎

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تمديد اعتقال أسير من مثلث الشهداء للمرة الـ14 على التوالي

تمديد اعتقال أسير من مثلث الشهداء للمرة الـ14 على التوالي

تقديم التماس لمنح تصاريح لمحامي الهيئة لزيارة الأسيرين المضربين الفسفوس وقواسمة

تقديم التماس لمنح تصاريح لمحامي الهيئة لزيارة الأسيرين المضربين الفسفوس وقواسمة

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الرجوب يعلن تعافيه من فيروس (كورونا)

الرجوب يعلن تعافيه من فيروس (كورونا)

تيسير خالد: قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره‎

تيسير خالد: قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره‎

إدارة &#34;حوارة&#34; تمعن بانتهاك حقوق الأسرى وموخراً قدمت طعاماً منتهي الصلاحية لهم

إدارة "حوارة" تمعن بانتهاك حقوق الأسرى وموخراً قدمت طعاماً منتهي الصلاحية لهم

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لطي صفحة الاعتراف بإسرائيل وإحياء قرارات الإجماع الوطني بديلاً

"الديمقراطية" تدعو لطي صفحة الاعتراف بإسرائيل وإحياء قرارات الإجماع الوطني بديلاً

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2020

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2020

منوعات

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: نيللي كريم تثير ضجة برقصها مع زوجها

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

شاهد: ملكة جمال لبنان مع طفلتيها التوأم

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

سمية الخشاب توجه رسالة لكريستيانو رونالدو.. ما فحواها؟

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

عربي

اليمن: وقف الأنشطة الرسمية والمناسبات الجماعية لمواجهة (كورونا)

اليمن: وقف الأنشطة الرسمية والمناسبات الجماعية لمواجهة (كورونا)

السعودية: تدمير ثلاث طائرات مفخخة استهدفت خميس مشيط

السعودية: تدمير ثلاث طائرات مفخخة استهدفت خميس مشيط

شاهد: السعودية تضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل معدات ميكانيكية

شاهد: السعودية تضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل معدات ميكانيكية

حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر انتخابات المغرب

حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر انتخابات المغرب