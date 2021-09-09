شاهد: السعودية تضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل معدات ميكانيكية













وأعلنت سابقاً المديرية العالمة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إحباطها لمحاولة تهريب 14مليون و400 ألف قرص مخدر مخبأة بداخل ألواح حديدية قادمة من لبنان.

رام الله - دنيا الوطنأعلن طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية عن إحباط محاولة تهريب (451807) من أقراص (إمفيتامين) قادمة من لبنان إلى المملكة.وأوضح الشهلوب أن المسؤول عن محاولة التهريب هي شبكات للمخدرات تابعة لجهات لبنانية، حيث اتجهت الشحنة من لبنان بحراً إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، وفق (جريدة العرب الدولية).وأكد أنه بالتنسيق مع الجهات النظيرة بنيجيريا تم ضبط الكمية قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.ونوه على أهمية التعاون الإيجابي مع الجهات المسؤولة في جمهورية نيجيريا الاتحادية لمتابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكداً أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.