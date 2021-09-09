شؤون فلسطينية

وزارة شؤون المرأة واتحاد الشباب الفلسطيني يوقعان مذكرة تعاون

وزارة شؤون المرأة واتحاد الشباب الفلسطيني يوقعان مذكرة تعاون
وقّعت وزارة شؤون المرأة ممثلة بوزيرتها د.آمال حمد و اتحاد الشباب الفلسطيني ممثل بمديرها العام أ.محرم برغوثي، والوفد المرافق، وبحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب، وعدد من كادر الوزارة اليوم الأربعاء في مقر الوزارة، مذكرة تعاون لتوفير فرص عمل لدعم فئة الشابات والشباب للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19. 

 وأكّدت د.حمد على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة شؤون المرأة واتحاد الشباب الفلسطيني، في إطار عمل الوزارة على مأسسة وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في كافة القطاعات وخاصة ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، تحسين حياة الأسر الفقيرة و زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل استجابة لخطة الحكومة الطارئة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 خاصة على فئة الشابات والشباب، لتطبيق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للوزارة والخطة الاستراتيجية عبر القطاعية  للعدالة. 

وأضافت د.حمد بأن الشراكة بين الوزارة واتحاد الشباب الفلسطيني، تهدف للعمل المشترك في تخفيف أثر جائحة كوفيد-19 على فئة الشابات و الشباب ضمن مشروع الاستجابة للحماية الاجتماعية الطارئة الممول من البنك الدولي وفي إطار التمكين الاقتصادي للنساء . 

 بدوره أعرب برغوثي عن سعادته بتوقيع المذكره، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين في خدمة القطاعات الخاصة بالمرأة والفئات المهمشة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.  

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