حكومة طالبان تحظر التظاهر غير المرخص

رام الله - دنيا الوطنفرضت حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها حركة "طالبان" في أفغانستان حظرا على التظاهر غير المرخص به في كافة أنحاء البلاد.وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة "طالبان" الجديدة عن إصدارها قرارا يلزم المواطنين بالامتناع في الوقت الراهن عن المشاركة في "أية تظاهرات تحت أي مسمى كانت"، إلا في حال الحصول على إذن من وزارة العدل ثم إبلاغ الأجهزة الأمنية بذلك.كما طالبت الوزارة في هذه الحالات منظمي هذه الفعاليات بإبلاغ الجهات المعنية قبل 24 ساعة على الأقل بهدف التظاهرات والشعارات واللافتات التي ستستخدم فيها ومكانها وتوقيت بدايتها وانتهائها.وحملت الوزارة بعض الناس المسؤولية عن "التسبب في إخلال الأمن وأذية المواطنين وإثارة الفوضى تحت غطاء المظاهرات في العاصمة كابل وبعض الولايات بتحريض وتمويل جهات مغرضة"، زاعمة أيضا إمكانية أن "تهدد بعض الجهات أمن المتظاهرين من أجل تحقيق أهداف سياسية خبيثة".وشددت الوزارة على أن "التظاهرات لا بد أن تكون قانونية"، وشددت على أنه "لا يحق لأحد أن يقوم بتظاهرات إلا بعد إكمال الإجراءات القانونية المذكورة"، محذرة من أن المخالفين "سيتحملون جميع العواقب" وسيتعرضون لـ"معاملة قانونية صارمة".