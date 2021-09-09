الجزائر: إيقاف 30 مشتبهاً في افتعال حرائق الغابات

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدرك الوطني الجزائري، أمس الأربعاء، عن إيقاف 30 شخصاً من بينهم سبعة عناصر من حركة (ماك)، وذلك بشبهة مشاركتهم في افتعال الحرائق التي شهدتها البلاد منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن (90) قتيلاً.وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن تحقيقات الضبطية القضائية المتعلقة بحرائق الغابات، شملت (387) بؤرة حريق عبر (14) ولاية من الوطن، كما وأفضت إلى توقيف (30) مشتبه فيهم قدموا أمام الجهات القضائية المختصة وأودعوا الحبس المؤقت.الجدير ذكره، أن الحرائق التي اندلعت في الجزائر طالت (26) ولاية من أصل ولايات البلاد الـ (58)، متسبّبة في مقتل (90) شخصاً على الأقل، بينهم (33) جندياً.