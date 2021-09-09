الأسيرة المحررة أنهار الديك تضع مولودها

رام الله - دنيا الوطنوضعت الأسيرة المحررة أنهار الديك مولودها "علاء" صباح اليوم الخميس.وافرجت سلطة الاحتلال في وقت سابق عن الاسيرة أنهار الديك المعتقلة منذ نحو 5 أشهر بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في بؤرة استيطانية على جبل "كيسان" القريب من بلدتها، ولم يصدر بحقها بعدُ أي حكم، وقبعت في سجن الدامون، وخلال فترة اعتقالها سُمح لزوجها فقط بزيارتها مرة واحدة.وارتبط قرار محكمة عوفر العسكرية بشروط للإفراج عنها وهي كفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيكل، مع إقامة جبرية في منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة.