إيران: الحرس الثوري يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق











الجدير بالذكر، أنه يأتي ذلك بعد تحذير قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد تقي أوصانلو، من أنه "يجب طرد الجماعات الإرهابية من المنطقة الشمالية للعراق". وكان قد وجه أوصانلو، تحذيراً للمدنيين في إقليم كردستان شمالي العراق، بالابتعاد عن أماكن الأحزاب الكردية الإيرانية حتى لا يتعرضوا للخطر.









أفادت وسائل إعلام إيرانية ونشطاء أكراد عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صباح اليوم الخميس، بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية، في إقليم كردستان العراق.وأوضحت قناة (روداو)، أن الحرس الثوري الإيراني قصف بطائرات مسيرة وبالمدفعية مواقع للأحزاب الكردية الإيرانية في ناحية سيدكان بمنطقة بالكايتي التابعة لمحافظة أربيل.وقال القائم مقام قضاء سوران هلكورد نجيب: "إن القصف لم يوقع خسائر بشرية بين المدنيين".وبينت (روداو)، أن الحرس الثوري استخدم طائرات مسيرة لقصف مناطق من ناحية سيدكان وقضاء جومان يتواجد فيها عناصر (بيشمركة) تابعون لأحزاب كردستان إيران.