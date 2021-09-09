مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد القيود

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين نفذوا جولات واسعة في الأقصى بعد اقتحامه، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، وسط تشديد الاحتلال من قيوده على دخول المصلين والوافدين إلى الأقصى.وكانت ما تسمى "جماعات المعبد" حرّضت خلال الأيام الماضية المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى، في سياق الحملة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة.