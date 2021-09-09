شؤون فلسطينية

أكثر من 100 إصابة أمس خلال مواجهات بمناطق متفرقة من الضفة

أكثر من 100 إصابة أمس خلال مواجهات بمناطق متفرقة من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
 شهدت العديد من مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس، مساء الاربعاء، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أدت الى إصابة العشرات من المواطنين بالاختناق وبالرصاص.

 ففي مدينة نابلس أصيب نحو 100 مواطن بالاختناق وبالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات شهدتها منطقة حاجز حوارة جنوب المدينة بالإضافة الى مدخل بلدة بيتا الرئيسي.

واندلعت مواجهاتٌ عنيفة قرب مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس استهدف خلالها الشبان آليات الاحتلال بوابل من الزجاجات الحارقة.

 وفي بلدة برقة شمال المدينة اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال على مدخل القرية الرئيس.

وشهدت بلدة عرابة جنوب جنين اندلاع مواجهات عنيفة الليلة على مدخل البلدة حيث قام الشبان بإغلاق المدخل قبل أن تحضر قوات كبيرة من جنود الاحتلال وتندلع المواجهات.

 وعرابة هي بلدة الأسيرين محمود ومحمد العارضة أبطال عملية الهروب من سجن جلبوع.

 وفي مدينة قلقيلية شهد الحاجز الشمالي للمدينة مواجهات مع قوات الاحتلال عقب مسيرة انطلقت من ميدان الشهيد أبو علي اياد، حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي مدينة رام الله شهد مدخل البيرة الشمالي مواجهات عنيفة شارك فيها العشرات استخدم الاحتلال خلالها الرصاص المطاطي والقنابل الغازية الأمر الذي أدى الى وقوع العديد من الاصابات من بينها أحد الطواقم الطبية.

وشهد مدخل مدينة بيت لحم الشمالي مواجهات مشابهة وتحديدا بالقرب من مقام مسجد بلال حيث تعمد الجنود ملاحقة الشبان وإطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية صوب الشبان.

كما شهد مخيم العروب بمدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان.

كما وشهدت بلدة بيت أمر شمال الخليل مواجهات مع الجنود الذين لاحقو الشبان على مدخل البلدة وأمطروهم بالقنابل الغازية.

  وفي مدينة القدس أصيب شابين بالرصاص المطاطي وثالث بقنبلة صوت في باب العامود جرّاء قمع الاحتلال لوقفة داعمة للأسرى.

كما اندلعت مواجهات عنيفة على مدخل بلدة العيساوية الغربي نصرةً للأسـرى في سجون الاحتلال.

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