غزة: مسؤول في "المرور" يتحدث عن ظاهرة زيادة الحمولة في الباصات





وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن ظاهرة زيادة الحمولة في الباصات خطيرة، وفيها خطر صحي بنقل عدوى (كورونا) للمتعافين، و"حرصنا على ملاحقة هذه الظاهرة وإنهائها ومعاقبة السائقين المخالفين للقانون".



ودعا المواطنين للتعاون واستدراك الثقافة المرورية حتى يتم إنهاء هذه الظاهرة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا.



وشدد على أن تحميل الركاب على الطريق، يُعد خطراً كبيراً، ولا نتساهل مع هذا التجاوز ويجب على السائقين استدراك الأمر وتم ضبط عدد من السائقين ومعاقبتهم.



رام الله - دنيا الوطنقال العقيد إبراهيم أبو جياب، نائب مدير العمليات المركزية بشرطة المرور، بغزة، إنه لا يُسمح بزيادة حمولة الباصات، مشيراً إلى أنه يجب أن يلتزم السائق بالحمولة المحددة في رخصة القيادة قانونياً، و"تجاوزها يعرض حياة الناس للخطر".