دولي

موريتانيا: تقلص عدد ساعات الحظر في البلاد لانخفاض إصابات (كورونا)

موريتانيا: تقلص عدد ساعات الحظر في البلاد لانخفاض إصابات (كورونا)
علم موريتانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المختار ولد داهي الناطق باسم الحكومة الموريتانية خلال مؤتمر صحفي، عن تخفيض مدة حظر التجوال الليلي المفروض على البلاد لمنع تفشي فيروس (كورونا)، ليصبح ستة ساعات بدلاً من عشرة.

وأوضح الناطق باسم الحكومة أنه اعتباراً من اليوم الخميس، سيبداً الحظر من منتصف الليل بدلاً من الثامنة مساءً، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وفق (ينيسفاك).

ويأتي تقليص ساعات حظر التجول عقب تراجع الإصابات بفيروس (كورونا)، خلال الأيام الأخيرة، بعدما قررت الحكومة سابقاً زيادة ساعات الحظر نهاية تموز/ يوليو الماضي، في إطار مواجهتها للموجة الثالثة من جائحة (كورونا).

وبالأسابيع الأخيرة كانت البلاد تسجل معدل إصابات يصل إلى أكثر من (200) إصابة يومياً، لكن النسبة انخفضت للنصف منذ أسبوع تقريبا، وأصبحت تسجل نحو (100) إصابة يوميا.

ووفق آخر حصيلة رسمية بلغ عدد إصابات كورونا في موريتانيا 34 ألفا و504 من بينها (734) وفاة، و32 ألفا و289 حالة تعافٍ.

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