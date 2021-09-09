معروف يتحدث عن قرار اعتماد الاستحقاقات الوظيفية المتوقفة في شقيها المدني والعسكري

رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الخميس، إنه ومنذ شهور طويلة عكفت لجنة متابعة العمل الحكومي على دراسة الواقع الوظيفي الحكومي على المستوى الإداري والمالي وعملت على فكفكة الكثير من الإشكاليات والعقبات.وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأن الجهود تكللت أمس بعد العديد من الخطوات وأهمها كانت خطوات اعتماد الهيكليات للمؤسسات الحكومية لتقويم الواقع الإداري وبناء المؤسسات الحكومية بناءً صحيحاً مرتبطاً بالمهام الموكلة والخدمات المقدمة للمواطنين.وتابع معروف: كان القرار بالأمس اعتماد الاستحقاقات الوظيفية المتوقفة في شقيها المدني والعسكري، وسيبدأ ديوان الموظفين العام وهيئة التنظيم والإدارة بالداخلية بتنفيذ هذا القرار مع منتصف شهر سبتمبر الحالي.أكد بأن القرار لاقى ترحيباً من أوساط الموظفين والذي يصب في مصلحة العمل الحكومي وسينعكس إيجابيا على تجويد وتحسين الخدمة للمواطنين وهذا هو الهدف الأساسي الذي نسعى من أجله في منظومة العمل الحكومي.