شؤون فلسطينية

"الخارجية" تصدر إعلاناً توضيحياً للطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد الروسية

"الخارجية" تصدر إعلاناً توضيحياً للطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد الروسية
إحدى الجامعات الروسية - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، إعلاناً توضيحياً للطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد الروسية.

وفيما يلي نص الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

لاحقاً للإعلان السابق الذي صدر عن الوزارة بشأن التحاق طلبتنا الأعزاء بجامعاتهم في روسيا الاتحادية، ولمزيد من التوضيح افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية أن وزارة التعليم العالي والعلوم، ووزارة الداخلية، والهجرة والجوازات، واللجنة الحكومية لمكافحة الوباء لروسيا الاتحادية، وبمشاركة جامعة الصداقة بين الشعوب نظمت مؤتمرا صحفيا في جامعة الصداقة بين الشعوب حول تنظيم العملية التعليمية في ظل الظروف الوبائية، وقد تم التأكيد على المحاور التالية:

تأكيد السماح لكافة الطلاب الأجانب من كافة الأقطار بدخول روسيا الاتحادية بشرط التواصل مع المؤسسات التعليمية والالتزام بالتعليمات والإرشادات. 

على الطلاب الأجانب الذين لديهم فيزا سارية المفعول التواصل مع جامعاتهم من أجل أن يتم تسجيلهم والتنسيق لهم على الرابط الحكومي، لهدف عبور حدود روسيا الاتحادية. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ما لم يتم التواصل مع الجامعات وأخذ موافقتها يمنع دخول الطلاب. 

على الطلاب المنتهية إقامتهم " الفيزا " في روسيا الاتحادية التواصل مع قسم العلاقات الخارجية في جامعاتهم وتقديم طلب بعمل دعوة من الجامعة (مطلوب صورة جواز سفر واضحة – تعبئة نموذج طلب الفيزا – تحديد مكان استلام الفيزا)، وستقوم الجامعة بالتواصل مع الطلاب بشكل مباشر بهذا الخصوص.   

بالنسبة للطلبة الجدد، أُعلن أنه تم البدء بإرسال الدعوات للمراكز الثقافية كل في بلده. 

أعلنت وزارة الداخلية إصدار التعليمات لفروعها في أرجاء روسيا الاتحادية بالبدء بالعمل في إنجاز الدعوات للطلاب.   

يجب على كافة الطلاب من إجراء فحص P.C.R سلبي قبل 72 ساعة من عبور الحدود.

وعليه يهيب فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين في موسكو بطلبتنا بضرورة مراجعة جامعاتهم لضمان وتأمين سفرهم والتحاقهم بدراستهم وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد في روسيا الاتحادية الصديقة.

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