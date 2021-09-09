العالول: شعبنا مُوحد خلف الأسرى

رام الله - دنيا الوطنحيا نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول الأسرى الستة الذين شقوا طريق حريتهم بإرادة الفلسطيني المتمسك بحريته للخلاص من كابوس الاحتلال، معتبراً ذلك ضربة قاسمة لسلطات الاحتلال التي صعدت من إجراءاتها القمعية والانتقامية وغير المسبوقة ضد الأسرى في سجون الاحتلال.وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن أبناء شعبنا خرجوا وحدة واحدة في كافة محافظات الوطن، تأييداً ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال، ورفضا للإجراءات القمعية التي يتعرضون لها.وشدد نائب رئيس حركة فتح على ضرورة تكثيف واستمرار الفعاليات الشعبية في كافة محافظات الوطن، رفضاً للإجراءات الإسرائيلية القمعية المتواصلة ضد الاسرى وذلك بالتزامن مع تصعيد الحراك السياسي على الساحة الدولية من اجل خلق ضغط دولي فاعل لوقف هجمة الاحتلال الشرسة على الأسرى.