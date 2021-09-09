الصحة العالمية: فيروس (كورونا) يواصل التطور ومن المستبعد القضاء عليه في الوقت الراهن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن فيروس (كورونا سارس كوف 2) من المرجح بقائه في البلدان غير المطعمة في ظل استمرار تحوره.وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: "إنه يعتقد أن هذا الفيروس موجود ليبقى معنا، وسيتطور مثل فيروسات (الأنفلونزا) الجائحة، وكالفيروسات الأخرى التي تؤثر علينا"، وفق (سبوتنيك).وبدورهم، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية في وقت سابق: " إن اللقاحات لا تضمن أن يقضي العالم على (كوفيد 19) مثل الفيروسات الأخرى، حسبما ذكرت شبكة (سي إن بي سي).وأضافوا: "أن لو اتخذ العالم خطوات مبكرة لوقف انتشار فيروس كورونا، لكان الوضع اليوم مختلفا تماماً".من جانبها، صرحت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن (كوفيد 19): "أنه كانت لدينا فرصة في بداية هذا الوباء، ولم يكن من الضروري أن يكون هذا الوباء بهذا السوء".