"العمل" بغزة: قرار بإعفاء 90 ألف عامل من رسوم التأمين الصحي

أعلن وكيل وزارة العمل، بغزة، إيهاب الغصين أن وزارته بالتعاون مع وزارة الصحة قررت اعفاء العمال المتضررين من العدوان الإسرائيلي وجائحة كورونا رسوم التأمين الصحي لمدة 6 شهور بدءًا من الأول من شهر مارس الجاري، وذلك بعد اعتماد وموافقة متابعة العمل الحكومي.وقال الغصين في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، اليوم الخميس، إن ما يزيد عن 90 ألف مواطن يستفيدون من المشروع بتكلفة تقدر بـ 27 مليون شيكل.وأضاف الغصين أنه سيتم تجميد أي مستحقات سابقة على المواطنين المستهدفين هذه الفترة، موضحةً أنه يتم الاستعلام عن الخدمة عبر نظام الاستعلام الحكومي وفق الرابط https://query.gov.ps/index.php/c_new_hi الذي تم تطويره من قبل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلوماتوذكر أنه سيتم تلقي الخدمة الصحية بالمستشفيات ومراكز الرعاية من خلال الهوية الشخصية "التأمين الصحي الكتروني".وأكدت الغصين أن اعفاء المتضررين يأتي استكمالا للدور الوظيفي والواجب الوطني والمجتمعي تجاه أهلنا في قطاع غزة، وما تقدمه الوزارتين من جهود استثنائية في مختلف عناوين الخدمة خاصة الصحية منها في مواجهة جائحة كوفيد 19، وما تخللها من انعكاسات على الواقع المعيشي في قطاع غزة وما تلا ذلك من العدوان الاسرائيلي الأخير من أضرار مباشرة على مختلف الفئات المجتمعية خاصة فئة العمال وأصحاب المشاريع والحرف.