عربي

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يجتمعون اليوم

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يجتمعون اليوم
وزير الخارجية المصري سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
تستضيف العاصمة المصرية، اليوم الخميس، اجتماعاً عربياً يضم كلاً من سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردني، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، وذلك بقصر التحرير، (بوابة الأهرام).

ويأتي اجتماع اليوم، كأحد مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت مطلع الشهر الجاري، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاء في القمة الثلاثية التأكيد على العمل معاً من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام، وفقًا للمرجعيات المعتمدة.

أخبار ذات صلة

الجزائر: إيقاف 30 مشتبهاً في افتعال حرائق الغابات

الجزائر: إيقاف 30 مشتبهاً في افتعال حرائق الغابات

حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر انتخابات المغرب

حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر انتخابات المغرب

السعودية: ادعاءات بتورط المملكة في هجمات 11 سبتمبر اتهامات باطلة

السعودية: ادعاءات بتورط المملكة في هجمات 11 سبتمبر اتهامات باطلة

السودان.. تحطم مروحية عسكرية جنوب الخرطوم

السودان.. تحطم مروحية عسكرية جنوب الخرطوم

الخارجية الجزائرية: دعمنا ثابت لفلسطين ونرفض التدخلات الأجنبية في سوريا وليبيا

الخارجية الجزائرية: دعمنا ثابت لفلسطين ونرفض التدخلات الأجنبية في سوريا وليبيا

الرئيس اللبناني: قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتأليف الحكومة

الرئيس اللبناني: قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتأليف الحكومة

الصحة الإماراتية: تسجيل أدنى حصيلة بـ(كورونا) خلال أشهر

الصحة الإماراتية: تسجيل أدنى حصيلة بـ(كورونا) خلال أشهر

مصر وتركيا: هناك رغبة في تحقيق تقدم بالقضايا محل النقاش

مصر وتركيا: هناك رغبة في تحقيق تقدم بالقضايا محل النقاش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: ماضون بالعمل مع الدول والمنظمات الدولية لضمان مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها بحق المدارس

مجدلاني: ماضون بالعمل مع الدول والمنظمات الدولية لضمان مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها بحق المدارس

الفلسطينية نسرين قطينة ضمن قائمة أفضل 50 معلماً مرشحاً لجائزة المعلم العالمية 2021

الفلسطينية نسرين قطينة ضمن قائمة أفضل 50 معلماً مرشحاً لجائزة المعلم العالمية 2021

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد القيود

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد القيود

أكثر من 100 إصابة أمس خلال مواجهات بمناطق متفرقة من الضفة

أكثر من 100 إصابة أمس خلال مواجهات بمناطق متفرقة من الضفة

فلسطين ونيكاراغوا توقعان اتفاقية شاملة للتعاون في مجال التعليم العالي

فلسطين ونيكاراغوا توقعان اتفاقية شاملة للتعاون في مجال التعليم العالي

مجدلاني: القدس تتعرض لعملية إحلال لاقتلاع المواطنين وتهجيرهم ويدعو لبرنامج صمود وطني

مجدلاني: القدس تتعرض لعملية إحلال لاقتلاع المواطنين وتهجيرهم ويدعو لبرنامج صمود وطني

مستوطنون يحطمون مركبات مواطنين في البلدة القديمة من الخليل

مستوطنون يحطمون مركبات مواطنين في البلدة القديمة من الخليل

غزة: الكشف عن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

غزة: الكشف عن موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

منوعات

&#34;انتو مسافرين وراجعين&#34; .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

"انتو مسافرين وراجعين" .. إيمي سمير غانم في رسالة مؤثرة لوالديها

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

شاهد: ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بهذا القرار

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

(120) مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. ما سر الفيديو المثير لكايلي جينير؟

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

عربي

حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر انتخابات المغرب

حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر انتخابات المغرب

السعودية: ادعاءات بتورط المملكة في هجمات 11 سبتمبر اتهامات باطلة

السعودية: ادعاءات بتورط المملكة في هجمات 11 سبتمبر اتهامات باطلة

السودان.. تحطم مروحية عسكرية جنوب الخرطوم

السودان.. تحطم مروحية عسكرية جنوب الخرطوم

الخارجية الجزائرية: دعمنا ثابت لفلسطين ونرفض التدخلات الأجنبية في سوريا وليبيا

الخارجية الجزائرية: دعمنا ثابت لفلسطين ونرفض التدخلات الأجنبية في سوريا وليبيا