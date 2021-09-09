وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يجتمعون اليوم

رام الله - دنيا الوطنتستضيف العاصمة المصرية، اليوم الخميس، اجتماعاً عربياً يضم كلاً من سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردني، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، وذلك بقصر التحرير، (بوابة الأهرام).ويأتي اجتماع اليوم، كأحد مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت مطلع الشهر الجاري، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.وجاء في القمة الثلاثية التأكيد على العمل معاً من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام، وفقًا للمرجعيات المعتمدة.