حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر انتخابات المغرب









رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد الوافي لفتيت وزيرالداخلية المغربية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات البرلمانية بحصوله على (97) مقعداً، فيما جاء حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بحصوله على (82) مقعداً، في حين سجل حزب العدالة والتنمية تراجعاً كبيراً بحصوله على (12) مقعداً فقط، بعد فرز 96% من ألأصوات.وقال لفتيت خلال مؤتمرٍ صحفي لوزراة الداخلية مساء الأربعاء: "إن حزب الاتحاد الاشتراكي حصل على (35) مقعداً، وحزب الحركة الشعبية على (26) مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على (20) مقعداً، وفق (فرانس 24).وقالت وزارة الداخلية إن نسبة التصويت بلغت 50.35%، بينما تخطت نسبة المشاركة في بعض المناطق الجنوبية 66%، بزيادة قليلة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43%.وشمل التصويت للمرة الأولى في تاريخ المغرب في اليوم نفسه الانتخابات البرلمانية (395) مقعداً، والمحلية والجهوية أكثر من 31 ألفاً، مما ساهم في رفع نسبة المشاركة بحسب مراقبين.ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الكبرى في البرلمان، ويفترض أن يشكّل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة مدتها خمسة أعوام.ومن أبرز المتنافسين حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة.وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان: (395) مقعداً و (6815) مرشحاً، في حين تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفاً و(569) مرشحاً.واستقبلت مراكز الاقتراع 17 مليوناً و983 ألفا و490 ناخباً من أصل نحو 36 مليون نسمة، وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة بالمغرب في يوم واحد.