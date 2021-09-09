دولي

الرئيس الأمريكي ينوي عقد قمة عالمية لمكافحة فيروس (كورونا)

الرئيس الأمريكي ينوي عقد قمة عالمية لمكافحة فيروس (كورونا)
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
ينوي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقد قمة عالمية لمكافحة فيروس (كورونا)، وقد تجري الفعالية في نهاية أيلول/ سبتمبر لعام 2021م.

وبحسب ما نقلته سبوتنيك عن صحيفة بوليتيكو، أن من المخطط تكريس القمة لتدابير الاستجابة على جائحة (كوفيد-19)، وأيضاً للجهود العالمية في تطعيم اللقاح.

الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالمياً من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من (41) مليون إصابة، بالإضافة إلى ما يقارب (671) ألف وفاة نتيجة فيروس.

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