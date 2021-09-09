جيش الاحتلال يعزز القوات التي تساعد الشرطة في البحث عن الأسرى الستة
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن جيش الاحتلال عزز القوات التي تساعد الشرطة على ملاحقة الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع فجر الاثنين الماضي.
وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال: إن ثلاث كتائب من المقاتلين بما فيها عناصر استخباراتية وتكنولوجية تقوم بأعمال التمشيط والبحث عن الأسرى الهاربين.
وفي غضون ذلك، يتشعب التحقيق في قضية فرار السجناء الستة من سجن (جلبوع).
وقالت مصادر مطلعة لإذاعة (كان): إن لدى الشرطة معلومات تعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية الهروب.
هذا وقالت مفوضة مصلحة السجون الجنرال كيتي، إنها لا تنوي الاستقالة من منصبها في أعقاب الحادث وإنها ستواصل قيادة المصلحة.
وأضافت في رسالة بعثت بها لمستخدمي المصلحة، أن الفارين الستة يعدون من أخطر الأسرى اذ ليس لديهم ما سيخسرونه سواء حياتهم، وفق تعبيرها.
وفي غضون ذلك، يتشعب التحقيق في قضية فرار السجناء الستة من سجن (جلبوع).
ومن المتوقع أن تحقق الشرطة اليوم تحت طائلة التحذير مع عدد من عناصر مصلحة السجون، حول اتخاذهم قرارات غريبة في القضية.
وقالت مصادر مطلعة لإذاعة (كان): إن لدى الشرطة معلومات تعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية الهروب.
هذا وقالت مفوضة مصلحة السجون الجنرال كيتي، إنها لا تنوي الاستقالة من منصبها في أعقاب الحادث وإنها ستواصل قيادة المصلحة.
وأضافت في رسالة بعثت بها لمستخدمي المصلحة، أن الفارين الستة يعدون من أخطر الأسرى اذ ليس لديهم ما سيخسرونه سواء حياتهم، وفق تعبيرها.
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