مستوطنون يحطمون مركبات مواطنين في البلدة القديمة من الخليل

رام الله - دنيا الوطنحطمت مجموعة من المستوطنين الليلة الماضية، مركبات مواطنين في حارة جابر في البلدة القديمة من مدينة الخليل.وأكد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليل عارف جابر، أن مجموعة من مستوطني "كريات أربع" حطموا مركبات مواطنين في حارة جابر، واعتدوا على بيوتهم وممتلكاتهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشار جابر إلى أن المواطنين حاولوا منع المستوطنين من العبث بممتلكاتهم إلا أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز على المواطنين لحماية المستوطنين.