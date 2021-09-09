(كان): معلومات تعزّز الشبهات حول تعاون عناصر من داخل السجن بعملية هروب الأسرى





وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، للصحفي موطي غيلات الذي يعمل محللا في الإذاعة: إن لدى الشرطة معلومات تعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية الهروب.





ويترأس طاقم التحقيق، شلومو ميشولام رئيس وحدة التحقيقات مع السجانين التابعة للشرطة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكان قد جاء في وقت سابق، أنه تقرر استدعاء كبار المسؤولين في سجن (جلبوع)، لتقديم إفادات خلال الأيام القريبة في وحدة التحقيقات القطرية مع افراد مصلحة السجون التابعة للشرطة.



وتواصل سلطات الاحتلال أعمال البحث والتمشيط سعيا لإلقاء القبض على الأسرى الستة الفارين.

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (كان) الإسرائيلية، بأن شرطة الاحتلال قد تحقق اليوم تحت طائلة التحذير مع عدد من عناصر مصلحة السجون حول اتخاذهم قرارات غريبة في قضية فرار الأسرى الستة من سجن (جلبوع).