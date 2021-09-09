حتى نهاية الشهر الجاري.. الصليب الأحمر يبلغ عائلات الأسرى بإلغاء الزيارات

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغت اليوم الخميس، عائلات الأسرى، بوقف الزيارات حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، جراء التطورات الخطيرة التي تشهدها سجون الاحتلال.وكانت قوات القمع ووحدات خاصة من جيش الاحتلال مدججة بالسلاح، شنت عمليات اقتحام وقمع واسعة في عدة سجون، كانت أبرزها في سجني "النقب، وريمون، وعوفر وجلبوع"، ورد الأسرى على ذلك بإحراق سبع غرف في سجن النقب بشكل كلي و4 غرف بشكل جزئي، كما اندلعت مواجهات في سجون أخرى.الحركة الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال، أعلنت أمس النفير العام، والتمرد على كافة قوانين إدارة السجون، في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم بالهروب من خلال نفق من سجن "جلبوع".يشار إلى أن إدارة السجون أقدمت على فرض جملة من العقوبات بحق الأسرى، تمثلت بعمليات قمع ونقل وتفتيش خاصّة في سجن "جلبوع"، وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من "الكانتينا".وعمّت محافظات الوطن، الليلة الماضية، مسيرات حاشدة نصرة واسنادًا للأسرى في وجه ما يتعرضون له من قمع واعتداءات من إدارة سجون الاحتلال.