قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، أنها أجرت 5132 فحوصات مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 1512 إصابات جديدة بفيروس (كورونا).كما أعلنت تعافي 878 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل ست حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 142808إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 19080 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 122532 حالة، وإجمالي الوفيات 1196 حالة وفاة.ووصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 341 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 193 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 344818 شخصاً.