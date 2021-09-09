الطقس: ارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-19 25-17 24-16 بيت لحم 31-19 25-17 24-16 رام الله والبيرة 30-18 24-16 23-15 طولكرم 33-21 27-20 26-19 نابلس 32-20 26-18 25-17 قلقيلية 33-21 27-20 26-19 جنين 34-22 28-20 27-19 سلفيت 31-19 25-17 24-16 طوباس 35-23 29-21 28-20 روابي 32-20 26-18 25-17 الخليل 30-18 24-16 23-15 غزه 32-22 28-21 27-20 أريحا 40-26 36-24 35-23 خانيونس 32-22 28-21 27-20 الأغوار الشمالية 38-24 34-22 33-21 رفح 33-21 27-20 26-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا ويميل إلى البرودة النسبية في المناطق الجبلية لطيفا ومعتدلاً في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: