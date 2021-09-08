شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل شن حملات تفتيش ويكثف من تواجده العسكري جنوب جنين

الاحتلال يواصل شن حملات تفتيش ويكثف من تواجده العسكري جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا على مفترق عرابة جنوب جنين، وشددت من حصارها لقرية بئر الباشا وتواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات يعبد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت بين كروم الزيتون في محيط قرية بئر الباشا بحثا عن الأسير الذي انتزع حريته من سجن جلبوع يعقوب قادري، فيما نصبت حاجزا عسكريا على مفترق بلدة عرابة وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي سياق متصل، نشرت قوات الاحتلال عناصرها داخل موقع "حوميش" القريب من بلدة سيلة الظهر، وشددت من تواجدها العسكري وحملات التفيش في محيط قرية أم دار قرب يعبد.

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