عربي

السعودية: ادعاءات بتورط المملكة في هجمات 11 سبتمبر اتهامات باطلة

السعودية: ادعاءات بتورط المملكة في هجمات 11 سبتمبر اتهامات باطلة
رام الله - دنيا الوطن
رحبت السعودية بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001. 

وجددت السعودية عبر بيان لسفارتها في واشنطن دعمها رفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات، معربة عن أملها في أن نشر الوثائق سينهي المزاعم التي لا أساس لها ضد المملكة بشكل نهائي، بحسب صحيفة (عكاظ) السعودية.

وأشارت السفارة إلى أن وثائق سابقة متعلقة بهجمات 11 سبتمبر أكدت أن السعودية لا علاقة لها بهذه الجريمة، معربة عن أسفها لاستمرار الادعاءات الكاذبة والخبيثة.

وقالت السفارة: "منذ يوم الحادثة قبل 20 عاما، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى رفع السرية عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات"، مؤكدة أن المملكة لطالما دعت إلى الشفافية في ما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر. 

وأوضحت أن التحقيقات السابقة بما في ذلك لجنة 11 سبتمبر، لم تُظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجوم، أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها.

وشددت على أن أي ادعاء بأن السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة.

وقالت: "تفتخر السعودية بسجلها في مكافحة الإرهاب بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، واستراتيجياتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف". 

وجددت التأكيد على الشراكة السعودية الأمريكية في مكافحة الإرهاب، قائلة: "التعاون بين الرياض وواشنطن لمحاربة المخططات الإرهابية على مدار الـ20 عاما الماضية أنقذ أرواح الآلاف من السعوديين والأمريكيين".

وكررت إدانة السعودية واستنكارها الجرائم المؤسفة التي ارتكبت ضد الولايات المتحدة، لافتتا أنها والولايات المتحدة الأمريكية كانتا الهدف الرئيسي للقاعدة حتى قبل هجمات 11 سبتمبر.

أخبار ذات صلة

السودان.. تحطم مروحية عسكرية جنوب الخرطوم

السودان.. تحطم مروحية عسكرية جنوب الخرطوم

الخارجية الجزائرية: دعمنا ثابت لفلسطين ونرفض التدخلات الأجنبية في سوريا وليبيا

الخارجية الجزائرية: دعمنا ثابت لفلسطين ونرفض التدخلات الأجنبية في سوريا وليبيا

الرئيس اللبناني: قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتأليف الحكومة

الرئيس اللبناني: قدمت كل التسهيلات المطلوبة لتأليف الحكومة

الصحة الإماراتية: تسجيل أدنى حصيلة بـ(كورونا) خلال أشهر

الصحة الإماراتية: تسجيل أدنى حصيلة بـ(كورونا) خلال أشهر

مصر وتركيا: هناك رغبة في تحقيق تقدم بالقضايا محل النقاش

مصر وتركيا: هناك رغبة في تحقيق تقدم بالقضايا محل النقاش

مع استقرار الوضع الوبائي.. السعودية ترفع حظر السفر عن ثلاث دول

مع استقرار الوضع الوبائي.. السعودية ترفع حظر السفر عن ثلاث دول

مقتل 60 حوثيا و18 من الجيش اليمني بمعارك مأرب

مقتل 60 حوثيا و18 من الجيش اليمني بمعارك مأرب

قريباً.. اتفاق عربي رباعي لتزويد لبنان بالغاز المصري

قريباً.. اتفاق عربي رباعي لتزويد لبنان بالغاز المصري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل شن حملات تفتيش ويكثف من تواجده العسكري جنوب جنين

الاحتلال يواصل شن حملات تفتيش ويكثف من تواجده العسكري جنوب جنين

جنين: الاحتلال يستدعي شقيقي الأسير قادري وابن شقيقه لمراجعة مخابراته

جنين: الاحتلال يستدعي شقيقي الأسير قادري وابن شقيقه لمراجعة مخابراته

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات بقلقيلية ونابلس

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات بقلقيلية ونابلس

وزير الزراعة ومحافظ أريحا والأغوار يفتتحان موسم التمور الفلسطيني

وزير الزراعة ومحافظ أريحا والأغوار يفتتحان موسم التمور الفلسطيني

المالكي يتوجه للقاهرة للمشاركة باجتماعات مجلس الجامعة العربية

المالكي يتوجه للقاهرة للمشاركة باجتماعات مجلس الجامعة العربية

دعوات لمسيرات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة إسناداً للأسرى

دعوات لمسيرات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة إسناداً للأسرى

هيئة الاسرى: جرائم نازية في سجن النقب والأسرى يحرقون الغرف

هيئة الاسرى: جرائم نازية في سجن النقب والأسرى يحرقون الغرف

البرغوثي: الاحتلال يصعد بطشه انتقاما لفشله في جلبوع ويجب صد قمعه للأسرى

البرغوثي: الاحتلال يصعد بطشه انتقاما لفشله في جلبوع ويجب صد قمعه للأسرى

منوعات

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

شاهد: نانسي عجرم ووالدتها بهذه الإطلالة

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

كارول سماحة بدون مكياج وتؤجل طرح ألبومها الجديد.. لهذا السبب

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

شاهد: منة عرفة وزوجها في ليلة رومانسية

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

ماذا قال الإعلامي علي جابر في مهاجمته لفناني لبنان؟

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: زينة بقميص أبيض على البحر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نجوى كرم تقطف عناقيد العنب وتشكو من هذا الأمر

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

شاهد: نور عمرو دياب في اطلالة رومانسية مع خطيبها

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

لهذا السبب.. ليلى طاهر تعلن اعتزالها من الفن نهائياً

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: إطلالة ياسمين صبري بالتايجر

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

شاهد: زين كرزون بوصلة رقص في حفل زفاف صديقتها

عربي

السودان.. تحطم مروحية عسكرية جنوب الخرطوم

السودان.. تحطم مروحية عسكرية جنوب الخرطوم

الخارجية الجزائرية: دعمنا ثابت لفلسطين ونرفض التدخلات الأجنبية في سوريا وليبيا

الخارجية الجزائرية: دعمنا ثابت لفلسطين ونرفض التدخلات الأجنبية في سوريا وليبيا

الصحة الإماراتية: تسجيل أدنى حصيلة بـ(كورونا) خلال أشهر

الصحة الإماراتية: تسجيل أدنى حصيلة بـ(كورونا) خلال أشهر

مصر وتركيا: هناك رغبة في تحقيق تقدم بالقضايا محل النقاش

مصر وتركيا: هناك رغبة في تحقيق تقدم بالقضايا محل النقاش