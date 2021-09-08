نصرة للأسرى.. مسيرات حاشدة تعم محافظات الوطن

رام الله - دنيا الوطنعمّت محافظات الوطن، مساء اليوم الأربعاء، مسيرات حاشدة نصرةً واسنادًا للأسرى في وجه ما يتعرضون له من قمع واعتداءات من إدارة سجون الاحتلال.وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" دعت جماهير شعبنا إلى هبة شعبية عاجلة في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، نصرة للأسرى، مؤكدة أنها "ستقف مع جماهير شعبنا إلى جانب أسرانا الأبطال، ولن نتركهم وحيدين في هذه المعركة".الاحتلال يقمع المشاركين في مسيرة على حاجز حوارة قرب نابلسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشاركين في مسيرة نظمتها حركة "فتح" نصرة للأسرى قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في مسيرة نصرة للأسرى، بقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة نحو 50 مواطنا بالاختناق بينهم 3 صحفيين.وأشار إلى أنه شارك في المسيرة ممثلون عن فصائل العمل الوطني والشعبي، نصرة للأسرى الذين يتعرضون للقمع في سجون الاحتلال.مسيرة حاشدة منددة بالعدوان على الأسرى في رام اللهوانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة في رام الله، تنديدًا بالعدوان على الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وجابت المسيرة شوارع رام الله والبيرة، وندد المشاركون فيها بعدوان الاحتلال الذي يستهدف الأسرى في مختلف السجون بعد نجاح ستة أسرى في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع.وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني إن المسيرة تهدف لدعم أبناء شعبنا القابعين في سجون الاحتلال بعد الجنون الإسرائيلي الناتج عن نجاح ستة أسرى في تحرير أنفسهم، فالقمع الذي يمارس في سجون: عوفر والنقب وريمون ومجدو، يجب أن يتوقف، مؤكدًا أن المسيرة وجّهت رسالة للعالم أنه يجب وضع حد للاعتداءات التي تستهدف شعبنا.وأضاف الفتياني ان رسالة حركة فتح لأبناء شعبنا أن وجودنا في الميدان بين جماهير شعبنا في دعمنا لأسرانا الابطال وبدعم المقاومة الشعبية في بيتا وبيت دجن هو ما سيفشل العدوان الإسرائيلي الممارس بحق أسرانا في سجون الاحتلال.وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية منددة بعدوان الاحتلال على الأسرى، بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، صوب الشبان المشاركين في المسيرة، والذين ردوا برشق قوات الاحتلال بالحجارة.وأشعل الشبان إطارات مطاطية وأغلقوا الشارع الرئيس واندلعت مواجهات في المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.مسيرة جماهيرية حاشدة في طولكرم نصرة للأسرىشارك المئات من أبناء محافظة طولكرم، مساء اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة نصرة ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال، في معركتهم النضالية الرافضة لانتهاكات الاحتلال التعسفية بحقهم.وجابت المسيرة التي شارك فيها ذوو الأسرى، وحركة "فتح"، وفصائل العمل الوطني، والمواطنين من كافة الفئات شوارع المدينة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى، مرددين الهتافات الوطنية التي تؤكد وقوفهم مع الأسرى ورفضهم للمساس بهم بأي شكل من الأشكال.ودعوا جماهير شعبنا إلى هبة شعبية شاملة في كافة محافظات الوطن لمساندة الأسرى ودعم صمودهم، ورفع صوتهم عاليا في كافة المحافل الدولية لتوفير الحماية لهم والضغط نحو الإفراج عنهم.وسبق المسيرة وقفة جماهيرية وسط ميدان جمال عبد الناصر، بعد الدعوة إليها للنزول للشوارع دعما وساندة للأسرى.