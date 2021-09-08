إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات بقلقيلية

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الأربعاء، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون بمحافظة قلقيلية، وذلك نصرة للأسرى وما يتعرضون له من تنكيل.وقد أسفرت المواجهات العنيفة، عن إصابة شاب بالرصاص الحي في اليد، فيما أصيب العشرات بالاختناق نتيجة اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز، كما تمكن الشبان الفلسطينيين من تكسير زجاج العديد من سيارات المستوطنين، وأخرى تابعة لشرطة الاحتلال، بحسب مصادر محلية.في المقابل، أغلقت قوات الاحتلال مدخل عزبة الطبيب الغربي واعتدت على المارة والسيارات بقنابل الصوت والغاز مما أدى إلى اختناقات للمواطنين في منازلهم وفي سياراتهم كما وأغلقت مدخل عزون الشمالي.