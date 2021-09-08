شؤون فلسطينية

وزير الزراعة ومحافظ أريحا والأغوار يفتتحان موسم التمور الفلسطيني

وزير الزراعة ومحافظ أريحا والأغوار يفتتحان موسم التمور الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الزراعة رياض العطاري ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، اليوم الأربعاء، موسم قطف التمور الفلسطيني في محافظة أريحا والأغوار.

وشارك في الافتتاح الذي تم في قرية الجفتلك شمال أريحا، وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، وممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" في فلسطين توشيا ابيه، ومدير عام مديرية زراعة أريحا أشرف بركات، ومدير عام الإرشاد الزراعي صلاح البابا، ومدير عام التسويق أحمد حجاج.

 وقال وزير الزراعة إن قطاع التمور في فلسطين قطاع واعد ويعتبر أحد ركائز الاقتصاد الزراعي، حيث تصل محفظته المالية لنحو 200 مليون دولار أمريكي، كما توجد 571 مزرعة نخيل يعمل فيها أكثر من 5000 عامل، مشيرا إلى أن منتوج التمر يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الزراعي، وتبلغ صادراته من مجموع الصادرات الفلسطينية ما بين 35-40 مليون دولار سنويا، ولهذا رمزية ليست تنموية فحسب، فتمر المجول أصبح اسما من الأسماء الفلسطينية كما هي شجرة الزيتون التي نعتبرها شعارًا لهذا الوطن.

وأضاف العطاري "نحن نمتلك ثروة زراعية، ويقدر إنتاج التمور للموسم 2021 بحوالي 13.5 ألف طن، وبحسب الإحصاء الزراعي لدينا 311 ألف شجرة نخيل، وهذا المنتوج يتزايد سنويا ويساهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي الفلسطيني، مشددا على أن حماية هذا القطاع هي مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى".

وأكد العطاري أن الحكومة وبتعليمات من الرئيس ورئيس الوزراء، تبدي اهتمامًا كبيرًا وتركيزًا على منطقة الأغوار، حيث أنفقت على القطاع الزراعي من 1-8-2020 وحتى 31-3-2021، 7 مليون دولار في مشاريع لها علاقة بالمياه والاستصلاح والطرق الزراعية وتقديم مستلزمات للإنتاج، حيث تشكل منطقة الأغوار هدفا استراتيجيا للحكومة ضمن منطقة العنقود الزراعي، وسيتم الإعلان عن مشاريع زراعية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

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