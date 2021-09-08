شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يقرر تمديد الإغلاق بمناطق الضفة حتى يوم الاحد.. ماذا عن معابر غزة؟

جيش الاحتلال يقرر تمديد الإغلاق بمناطق الضفة حتى يوم الاحد.. ماذا عن معابر غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه بناء على تقييم الوضع الأمني والجهود المبذولة على الأسرى الفارين من سجن جلبوع، فقد تقرر تمديد الإغلاق بمنطقة الضفة الغربية حتى منتصف يوم السبت/ الأحد.

وأشار المتحدث، بأن المعابر في قطاع غزة ومعابر البضائع في الضفة الغربية، سيتم فتحها كالمعتاد منتصف الليل، كما سيتم السماح بمرور العمال الذين يعملون في منطقة الضفة الغربية، بالإضافة الى حالات إنسانية وطبية واستثنائية.

في السياق، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه في ختام اجتماعات لتقييم الوضع ترأسها رئيس الأركان أفيف كوخافي، فقد تقرر تعزيز قوات الجيش في منطقة الضفة الغربية بكتائب مقاتلين وقوات استطلاع وقطع جوية.

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