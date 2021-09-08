دعوات لمسيرات ومواجهات مع الاحتلال في الضفة إسناداً للأسرى

رام الله - دنيا الوطنأطلقت العديد من القوى والفصائل والنشطاء بمدن الضفة الغربية، بما فيها القدس، دعوات للمشاركة الواسعة بمسيرات ووقفات اسنادية للأسرى في سجون الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، الذين يتعرضون لحملة قمع شرسة من قبل إدارة السجون.ففي مدينة القدس انطلقت دعوات للتوجه بمسيرة بعد صلاة العشاء من المسجد الأقصى المبارك إلى باب العامود نصرة للأسرى وإسنادا لهم.وفي مدينة رام الله أطلق النشطاء دعوات للتجمهر الساعة السابعة وسط المدينة للتعبير عن رفض الجميع للممارسات إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى.كما دعا النشطاء إلى المشاركة بالمسيرة التي ستتوجه نحو مدخل مدينة رام الله الشمالي المعروف بمدخل بيت آيل وتصعيد المواجهات مع الاحتلال.وفي مدينة نابلس دعت القوى والفصائل للمشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستتوجه الى منطقة شارع القدس وصولا إلى حاجز حوارة الاحتلالي جنوب المدينة.وفي قلقيلية أطلقت دعوات شبابية للمشاركة في الوقفة الغاضبة على ميدان الشهيد أبو علي إياد بعد صلاة المغرب، ومن ثم التوجه لنقاط الاحتكاك.وفي مدينة الخليل دعا النشطاء للتجمهر في منطقة دور ابن رشد الساعة 7:30 ومن ثم التوجه إلى نقاط التماس تأييدا للأسرى وإسنادا لهم.وببيت لحم دعت الفصائل ومؤسسات الأسرى للمشاركة في وقفة الساعة 8 مساءً في منطقة باب الزقاق، دعماً للأسرى ورفضاً للقمع الإسرائيلي".أما في جنين فتنطلق المسيرات بعد صلاة المغرب، من أمام جامع جنين الكبير.وفي وقت سابق دعت القوى والفصائل ومجموعة من الاسرى المحررين في مدينة طولكرم للمشاركة بالفعالية التي ستنظم الساعة 7 في ميدان جمال عبد الناصر في ظل الهجمة الشرسة ورفضا لسياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها ادارة مصلحة السجون وجهاز الشاباك بحق الأسرى البواسل في سجون الاحتلال وبحق اســرى سجن جلبوع بشكل خاص.