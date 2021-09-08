المبادرة الوطنية: لا يجوز تجزئة الانتخابات البلدية وهي ليست بديلا للانتخابات العامة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها اليوم معارضتها لتجزئة الانتخابات البلدية وضرورة إجرائها في كافة المجالس البلدية والقروية في نفس اليوم، بحيث تشمل كافة المناطق في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.وشددت المبادرة على أن الانتخابات البلدية ليست بديلا للانتخابات العامة التشريعية و الرئاسية و للمجلس الوطني ، والتي يجب تحديد موعد سريع لإجرائها.وقالت المبادرة في بيانها أنه لا يوجد مبرر لتجزئة الانتخابات البلدية على مراحل لأن ذلك يحمل في طياته خطر تأجيلها في المدن والتجمعات الكبيرة إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى أن التجزئة تمس بمبدأ الممارسة الديمقراطية المتساوية لجميع المواطنين.