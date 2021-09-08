النضال الشعبي تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى وتدعو لحملة اسناد وطني ودولي

رام الله - دنيا الوطنقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى في سجون الاحتلال ، بعد الحملة الهمجية التي تقوم بها ملا تسمى مصلحة السجون ضد الأسرى من حملة القمع والتنكيل و التصعيد الهمجي باقتحام الغرف والتنقلات للأسرى .وتابعت الجبهة قوات الاحتلال تقوم بفرض العقوبات الجماعية على الأسرى ، وتعيش حالة من التخبط في ضوء نجاح ال6 أسرى من تحرير انفسهم الأمر الذي كشف هشاشة منظومة الاحتلال السياسية والأمنية .ودعت الجبهة إلى تفعيل وتطوير أشكال وأساليب التضامن مع الأسرى ووضع برنامج وطني لإسناد الأسرى عبر سلسلة من الفعاليات والتحركات الشعبية والجماهيرية والاعتصامات وإيصال الرسائل للسفارات والإعلام والمجتمع الدولي ككل ليتحمل الجميع المسؤولية في لجم سياسات وإجراءات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى والمنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.