(بينت): قد يكون للأحداث بالسجون تأثيراً على عدة جبهات ومستعدون لأي سيناريو

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن نفتالي بينت، عقد مساء اليوم الأربعاء، تقييما للوضع في الساعات الماضية، وذلك في ضوء الأحداث التي جرت في السجون.واكد بينت خلال الاجتماع، أنه من المحتمل أن يكون للأحداث، تأثيراً على عدة جبهات، لافتا إلى أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو.وأشار مكتب بينت، إلى أن الاجتماع جاء بمشاركة وزير جيش الاحتلال ووزير الأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان، ورئيس الشاباك، ومفتش الشرطة، ومفوضة مصلحة السجون، ورئيس مجلس الأمن القومي.من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال: "في المؤسسة الأمنية يستعدون للتصعيد من قطاع غزة، بسبب الأحداث مع الأسرى".