أبو مويس يطلع على سير إجراءات عقد الامتحان التطبيقي الشامل

رام الله - دنيا الوطنتفقّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، قاعات الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة، إذ أجرى الوزير جولة لمركز عقد الامتحان في كلية مجتمع المرأة برام الله، اطلع خلالها على إجراءات عقد الامتحان، ضمن إجراءات وتدابير صحية مشدّدة منعاً لتفشي فيروس كورونا.وقال أبو مويس "نحارب البطالة بالتقننة، ونواكب الثورة الصناعية بالرقمنة"، مضيفاً "نريد طلبة مثقفين يمتلكون المهارات اللازمة والمعرفة والثقافة التي يحتاجها سوق العمل".وطالب وزير التعليم العالي الكليات بالتركيز على المهارات التي يحتاجها السوق، والاعتماد على البرامج الثنائية التكاملية، بحيث ينخرط الطالب/ة في سوق العمل وهو على مقعد الدراسة، مع إعطائه المهارات الرقمية في مجال دراسته وتخصصه.يُشار إلى أن عدد المسجلين للامتحان التطبيقي الشامل في دورته الصيفية؛ بلغ 3420 طالب/ة، منهم 2151 في المحافظات الشمالية و1269 في المحافظات الجنوبية.وقد تقدّم للامتحان بشقه العملي 2867 طالب/ة، منهم 1935 منهم في المحافظات الشمالية، و932 في المحافظات الجنوبية، فيما بلغ عدد التخصصات التي تقدّم لها الطلبة للامتحان 79 تخصصاً في المحافظات الشمالية و91 تخصصاً في المحافظات الجنوبية.وقد عُقد الامتحان لأول مرة في تخصصات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والتأثير البصري، وفني الإسعاف والطوارئ، والتصميم والإنتاج الرقمي.يُشار إلى وزارة التعليم العالي أعفت 143 طالباً من مدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان، دعماً لصمودهم.