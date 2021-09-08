شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد واتحاد الصناعات التقليدية والحرفية يبحثان مشاكل القطاع

وزير الاقتصاد واتحاد الصناعات التقليدية والحرفية يبحثان مشاكل القطاع
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي واتحاد الصناعات التقليدية والحرفية اليوم الاربعاء، اجراءات وسياسات دعم هذا القطاع والمشاكل التي تواجهه جراء تداعيات جائحة كورونا .

وأشار الوزير في بداية الاجتماع الذي جرى بحضور عدد كبير من المنتجين في عدة مجالات حرفية كالخزف، والزجاج، والفسيفاء وخشب الزيتون والنحاس، بالإضافة الى الجهات ذات العلاقة من الوزارة، على اهتمام القيادة والحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد بالنهوض بهذا القطاع والعمل على ايجاد الحلول للمشاكل والعقبات، كونه قطاع يرتبط بشكل اساسي بالهوية والتراث الفلسطيني.

واكد الوزير على ان الحكومة تدرك جيدا الخسائر التي تكبدتها هذه الصناعات ، لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذت وتلك التي سيتم اتخاذها ضمن الامكانيات الحكومية المتاحة لمساعدة هذا القطاع على تجاوز الازمة، مبدياً استعداد الحكومة تقديم التسهيلات من اجل إنعاش وإعادة تشغيل هذا القطاع ومنع تسرب العمالة.

وناقش المجتمعون المشاكل والعقبات التي تواجه عمل هذا القطاع والإجراءات التي من شأنها ان تساهم في تعافي هذا القطاع، خاصة وان هذا القطاع من اكثر القطاعات تضرراً خلال الجائحة من ناحية إغلاق المنشآت وتسريح العمالة، اضافة الى المشاكل المتعلقة بالتصدير.

وشدد المجتمعون على اهمية اعادة تشغيل هذا القطاع من خلال تدريب الكوادر وتشبيك هذه الصناعات مع الاسواق الخارجية وضمان مشاركتهم في المعارض الدولية، مؤكدين على ضرورة منح الافضلية للصناعات الحرفية في العطاءات الحكومية والمشتريات.

وفي هذا السياق اشار الوزير الى رؤية الوزارة في حل هذه المشاكل ، وضرورة مناقشتها بشكل دوري والاطلاع عليها، لافتا الى استجابة الوزارة لحل هذه المشاكل خاصة تلك المتعلقة بالتسهيلات المالية والبنكية، فيما سيتم مناقشة بعض القضايا مع الجهات ذات العلاقة.

واشارت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، الى آليات حل المشاكل المتعلقة بالتراخيص الصناعية لقطاع الصناعات الحرفية والتقليدية، لافتةً الى تنفيذ ورشات عمل توعوية لمناقشة اليات الاستفادة من مشاريع الوزارة.

بدورها استعرضت رئيس ديوان الوزير ومدير عام العلاقات الدولية سهى عوض الله، المشاريع والبرامج التي يمكن للصناعات الحرفية الاستفادة منها والية الاستفادة من هذه المنح .

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